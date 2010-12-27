МИД России попросили лишить аккредитации Reuters из-за ситуации с "СОГАЗ" в Петербурге

Полиция оценивает действия журналистки, на которую жалуются в "СОГАЗе".

В МИД России обратился ветеран полицейского спецназа Андрей Трошев. В открытом письме к чиновникам он рассказал историю о том, что сотрудница Reuters (иностранного информационного агентства) проникла на территорию медицинского центра в Петербурге. Об этом сообщил "АиФ". По мнению автора письма, незаконное проникновение должно стать поводом для отказа в лицензии журналистке на территории страны, а организацию лишить аккредитации.

Трошев добавил, что считает поведение Марии Цветковой "аморальным и недостойным". Он призвал ее нести ответственность по строгости закона. Действия журналистки попадают под статьи за нарушение неприкосновенности частной жизни, а также мелком хулиганстве и самоуправстве, считает спикер.Женщина представилась посетительницей, а после приставала к пациентам и использовала в помещении устройства для фото-и видеосъемки.

На данный момент руководство "СОГАЗа" обратилось в полицию за помощью. Они заметили, что нарушительница создала препятствия для оказания медицинской помощи и незаконно получила доступ к врачебной тайне.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка отсудила у страховщиков более миллиона за падение с полки в поезде.

Фото: Piter.tv

