МИД России ожидает участия талибов* в московской встрече по Афганистану

Министр Сергей Лавров выразил надежду, что "Талибан"* осознает всю важность проведения этого мероприятия.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ждет ответа от движения "Талибан"* по поводу его присутствия на встрече московского формата по Афганистану. Об этом министр сообщил в ходе брифинга.

Лавров уточнил, в рамках данного мероприятия планируется провести конференцию под эгидой Организации объединенных наций по оказанию содействия Афганистану.

Встреча московского формата назначена на 20 октября. Она готовится. Мы сейчас получаем реакцию от тех, кто был приглашен на встречу, в том числе ждем реакцию от талибов*. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр выразил надежду, что талибы* осознают всю важность проведения данного мероприятия.

Напомним, московский формат был создан в 2017 году на основе многостороннего механизма консультаций специальных представителей РФ, Афганистана, Индии, Ирана, КНР и Пакистана.

Ранее Лавров указал на попытки НАТО "разогреть" обстановку в Азии.

Видео: МИД РФ

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ