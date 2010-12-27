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МИД России осудил новые авиаудары Израиля по территории Сирии
Сегодня, 12:22
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lesjasap

МИД России осудил новые авиаудары Израиля по территории Сирии

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В ведомстве не считают действия Израиля правильными.

В МИДе России осудили новые авиаудары Израиля по территории Сирии. Ранее агентство SANA опубликовал сведения, что в ходе атаки погибло по меньшей мере два местных жителя. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки и по совместительству замглавы ведомства прокомментировал ситуацию "ТАСС". Михаил Богданов считает такое поведение со стороны Израиля неправильным.

Мы будем еще выяснять обстоятельства. Это ведет просто к никому не нужной эскалации напряженности

заявил дипломат

Утром 20 ноября стало известно, что ВВ ИЗраиля напали на более 20 объектов, в том числе и в Дамаске. Таким образом военные ответили на удары Ирана, нанесенные с сирийских земель. Ракеты были направлены на центры и позиции батальона элитных частей иранской армии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль направил отряды военной полиции на север Сирии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: авиаудар, дамаск, израиль, мид, сирия
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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