МИД РФ: власти Украины должны выполнить договоренности "нормандского формата" перед новой встречей

Так в российском ведомстве ответили на обвинения МИД Украины в том, что Москва якобы "тормозит" подготовку встречи "нормандской четверки".

Власти Украины должны выполнить договоренности по урегулированию ситуации на востоке страны прежде, чем начать обсуждения новой встречи в "нормандском формате". Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Таким образом она отметила на обвинения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в том, что Москва якобы "тормозит" подготовку встречи "нормандской четверки".

Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что выполнение Киевом условий минских соглашений побудит поднять вопрос о назначении даты новой встречи в "нормандском формате".

Напомним, накануне в ходе пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан в рамках саммита "Большой двадцатки" предложил провести встречу в "нормандском формате" 11 ноября. В свою очередь российский министр заявил, что для саммита, Москва ожидает изучения Парижем предложений от российских дипломатов по поводу урегулирования конфликта на востоке Украины. Вторая причина невозможности проведения мероприятия – плотный график главы МИД России на 11 ноября.

Ранее Пентагон призвал Москву "прояснить намерения" из-за войск близи Украины.

Фото: МИД России