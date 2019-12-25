Пентагон призвал Москву "прояснить намерения" из-за войск близи Украины

Пентагон призвал Москву "прояснить намерения" из-за войск около государственной границы с Украиной. Такое заявление официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби сделал на регулярном брифинге с журналистами. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон продолжает наблюдать за вызывающими беспокойство передвижениями российских военнослужащих и их боевой техники.
Мы продолжаем видеть вызывающие беспокойство движения российских войск на западе РФ и вблизи Украины.
Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона
Напомним, что украинское министерство по обороне не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Такое заявление перед прессой сделал секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Киева Алексей Данилов.
Глава Пентагона обвинил Россию в препятствовании урегулированию конфликта в Донбассе.
Фото: YouTube / Defense Flash News
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