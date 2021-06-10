МИД РФ выразил протест Украине из-за провокации националистов во Львове

Инцидент произошел 9 июня возле памятника Пушкину.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство страны вызвало временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило. Об этом она сообщила в ходе брифинга.

По ее словам, ему был заявлен решительный протест в связи провокацией националистов во Львове в отношении сотрудников российского консульства.

Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961-го и 1963 года. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что МИД РФ потребовал от Покотило принять меры, чтобы в дальнейшем подобные провокации не случались. Также его призвали обеспечить условия для благоприятной деятельности российских посольства и генконсульства в Украине.

Напомним, украинские националисты устроили провокацию в отношении сотрудников российской дипмиссии во Львове. Инцидент произошел, когда россияне хотели возложить цветы к памятнику Александру Пушкину. Провокаторы не дали дипломатам подойти к монументу. Украинцы задавали им вопросы по поводу принадлежности Крыма, войны на юго-востоке Украины, а также произносят лозунги.

Ранее Захарова прокомментировала ситуацию с россиянином, которого арестовали в Швейцарии.

Видео: МИД России