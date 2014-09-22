МИД РФ уличил западные страны в лицемерии и росте ксенофобии

Григорий Лукьянцев прокомментировал итоги голосования в Третьем комитете ГА ООН.

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека при российском министерстве иностранных дел Григорий Лукьянцев указал международным коллегам на несоответствие заявлений делегаций, делаемых представителей коллективного Запада на площадке Третьего комитета Генеральной Ассамблеи, их действиям по защите прав человека и борьбе с расизмом. Таким образом дипломат отреагировал на итоги голосования по представленной Москвой резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Эксперт отметил, что речь идет о росте уровня ксенофобии в Европе и США, включая афрофобию, исламофобию и русофобию. Эти тенденции он охарактеризовал как "расцвет" различных форм расизма.

Сколько бы эти государства ни заявляли о приверженности своим обязательствам, их голосование демонстрирует полное расхождение слов и действий. Григорий Лукьянцев, дипломат из РФ в ООН

Дополнительно дипломат раскритиковал позицию Германии, Японии и Италии, которые поддержали поправки, смягчающие осуждение нацизма. Григорий Лукьянцев заметил, что подобные действия вызывают вопросы о соблюдении государствами обязательств, взятых при вступлении во Всемирную организацию. "Против" резолюции высказались 54 страны.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций