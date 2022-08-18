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МИД РФ: свыше 60 российских моряков незаконно удерживаются на торговых судах в Измаиле

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Дипломаты обратились за помощью в Красный крест.

Российское внешнеполитическое ведомство ожидает от Международного комитета Красного Креста (МККК)  конкретных шагов по освобождению удерживаемых Киевом российских моряков. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделал заместитель департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Чиновник уточнил, что Украина держит в заложниках в течение полугода 60 граждан РФ, которые находятся на торговых судах в Измаиле Одесской области. 

Хотим привлечь внимание к случаям незаконного удержания российских граждан, оказавшихся на территории Украины. Несмотря на наши неоднократные обращения, Киев держит их в заложниках, видимо, рассматривая в качестве обменного фонда.

Иван Нечаев, представитель МИД РФ

Иван Нечаев подчеркнул, что Россия уже поднимала  данный вопрос перед руководством МККК.

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Фото и видео: МИД России

Теги: заложники, иван нечаев, измаил, красный крест, мид, моряки, одесская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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