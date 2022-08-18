МИД РФ: свыше 60 российских моряков незаконно удерживаются на торговых судах в Измаиле

Дипломаты обратились за помощью в Красный крест.

Российское внешнеполитическое ведомство ожидает от Международного комитета Красного Креста (МККК) конкретных шагов по освобождению удерживаемых Киевом российских моряков. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделал заместитель департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Чиновник уточнил, что Украина держит в заложниках в течение полугода 60 граждан РФ, которые находятся на торговых судах в Измаиле Одесской области.

Хотим привлечь внимание к случаям незаконного удержания российских граждан, оказавшихся на территории Украины. Несмотря на наши неоднократные обращения, Киев держит их в заложниках, видимо, рассматривая в качестве обменного фонда. Иван Нечаев, представитель МИД РФ

Иван Нечаев подчеркнул, что Россия уже поднимала данный вопрос перед руководством МККК.

Россия призвала Литву урегулировать проблемы с калининградским транзитом.

Фото и видео: МИД России