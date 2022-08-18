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Россия призвала Литву урегулировать проблемы с калининградским транзитом

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Иван нечаев прокомментировал ситуацию с "Шяуляй банком".

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию с литовским "Шяуляй банком". Заместитель директора департамента информации и печати от МИД РФ в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве 
акцентировал внимание властей из Вильнюса на необходимости незамедлительных мер. Иван нечаев подчеркнул, что Прибалтика должна решить искусственно созданных проблем с транзитом грузов.

В свете намерения литовского "Шяуляй банка" прекратить обслуживание российских контрагентов акцентируем необходимость незамедлительных мер в целях разрешения искусственно создаваемых проблем.

Иван Нечаев, представитель МИД РФ

В МИД России полагают, что калининградский грузовой или пассажирский транзит должен осуществляться на основе безусловного соблюдения Евросоюзом и Литвой заключенных международных политических договоренностей и обязательств.

Захарова заявила, что Киев занимается ядерным шантажом в ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Фото и видео: МИД России

Теги: иван нечаев, калининградская область, литва, мид, прибалтика, транзит, шяуляй банк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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