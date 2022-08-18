Россия призвала Литву урегулировать проблемы с калининградским транзитом

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию с литовским "Шяуляй банком". Заместитель директора департамента информации и печати от МИД РФ в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве
акцентировал внимание властей из Вильнюса на необходимости незамедлительных мер. Иван нечаев подчеркнул, что Прибалтика должна решить искусственно созданных проблем с транзитом грузов.
В свете намерения литовского "Шяуляй банка" прекратить обслуживание российских контрагентов акцентируем необходимость незамедлительных мер в целях разрешения искусственно создаваемых проблем.
Иван Нечаев, представитель МИД РФ
В МИД России полагают, что калининградский грузовой или пассажирский транзит должен осуществляться на основе безусловного соблюдения Евросоюзом и Литвой заключенных международных политических договоренностей и обязательств.
Захарова заявила, что Киев занимается ядерным шантажом в ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Фото и видео: МИД России
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