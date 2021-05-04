МИД РФ: санкционная политика Запада наносит ущерб гражданам Евросоюза

В Москве несколько раз говорили о том, что меры ЕС являются нелегитимными. Они подрывают устои международного права и противоречат интересам Запада.

Евросоюз сам наносит ущерб своим гражданам, вводя санкции против России. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его мнению, желание вводить все новые рестрикции против Москвы трудно обосновать логически. Он считает, что Евросоюз намерен и дальше наращивать санкционное давление на Россию. Как отметил дипломат, в Москве несколько раз говорили о том, что меры ЕС являются нелегитимными. Они подрывают устои международного права и противоречат интересам Запада. Из-за санкционной политики разрываются торгово-производственные цепочки. Это наносит колоссальный ущерб жителям Европы. По мнению Биричевского, санкции контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности.

Ранее мы сообщили, что ОАЭ и Саудовская Аравия отказались сотрудничать с Байденом по вопросу энергопоставок.

Фото: МИД РФ