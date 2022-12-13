МИД РФ рекомендовал россиянам в Турции соблюдать повышенные меры осторожности

Российское министерство иностранных дел рекомендует гражданам России, находящимся в Турции, соблюдать повышенные меры осторожности, а также воздержаться от туристических и любых других поездок в области, которые ранее серьезно пострадали от землетрясения. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница добавила, что считает важным сделать такое обращение, хотя районы повышенной сейсмической активности и находятся в отдалении от традиционных направлений путешественников.
Мы рекомендуем находящимся в Турции россиянам следить за указаниями местных служб спасения, сообщениями загранучреждений и МИД России, а также воздерживаться от поездок в пострадавшие провинции.
Мария Захарова, пресс-сектетарь МИД РФ
Захарова назвала бесчеловечными заявления о невозможности помощи Сирии из-за санкций.
Фото и видео: МИД России
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