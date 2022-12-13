МИД РФ рекомендовал россиянам в Турции соблюдать повышенные меры осторожности

Мария Захарова призвала граждан страны не посещать сейсмически опасные районы Турции.

Российское министерство иностранных дел рекомендует гражданам России, находящимся в Турции, соблюдать повышенные меры осторожности, а также воздержаться от туристических и любых других поездок в области, которые ранее серьезно пострадали от землетрясения. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница добавила, что считает важным сделать такое обращение, хотя районы повышенной сейсмической активности и находятся в отдалении от традиционных направлений путешественников.

Мы рекомендуем находящимся в Турции россиянам следить за указаниями местных служб спасения, сообщениями загранучреждений и МИД России, а также воздерживаться от поездок в пострадавшие провинции. Мария Захарова, пресс-сектетарь МИД РФ

Захарова назвала бесчеловечными заявления о невозможности помощи Сирии из-за санкций.

Фото и видео: МИД России