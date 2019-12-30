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МИД Германии собирается выплатить блокадникам 12 млн евро
Сегодня, 19:00
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МИД Германии собирается выплатить блокадникам 12 млн евро

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Представитель немецкого ведомства также посетил торжественно-траурную церемонию возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.

МИД Германии добровольно выделит жителям блокадного Ленинграда 12 млн евро. Деньги пойдут на медицинскую технику и оборудование СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" и на создание русско-немецкого центра встреч. Об этом 27 января сообщала пресс-служба комитета по внешним связям Петербурга. 

Сегодня несколько документов было подписано с германской и российской стороны. Это должно перевести реализацию проекта в практическую плоскость. Выделение суммы стало добровольным гуманитарным жестом со стороны Германии. 

"Госпиталь для ветеранов войн" оказывает медицинские услуги ветеранам ВОВ и блокадникам. За год лечение в учреждении проходят около 15 тыс. жителей блокадного Ленинграда. 

Начать поставку оборудования планируют в конце первого квартала 2020 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге прошла акция "Свеча памяти". 

Фото: pixabay.com 

 

 

Теги: блокада, мид германии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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