МИД России опроверг обвинения в кибератаке на компанию в Исландии

В российском ведомстве посоветовали исландским журналистам избегать распространения фейковой информации.

Заместитель главы Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявил, что ведомство призывает средства массовой информации Исландии прекратить распространение сведений о кибератаках, за которыми якобы стоит Россия. Об этом он сказал в ходе брифинга.

По словам представителя министерства, в исландских СМИ появилась информация об атаке киберпреступников на местную компанию. Таким образом злоумышленники пытались заполучить выкуп. Журналисты утверждали, что хакеры действовали с территории РФ.

Создается впечатление, что на Западе создается разнарядка на подобного рода заявления. Очередь дошла до Исландии. Очень хотелось бы, чтобы на этом план безосновательных нападок был исчерпан. Алексей Зайцев, замглавы Департамента информации и печати МИД РФ

Представитель ведомства дал совет средствам массовой информации Исландии избегать распространения неверных данных. Кроме того, Зайцев напомнил, что Россия всегда выступала за сотрудничество в области пресечения киберпреступлений, а также внесла летом текущего года в специальный комитет Организации объединенных наций проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали обвинения Блинкена в адрес России в "срыве" совещания ОБСЕ.

Видео: МИД РФ