Ведомство предлагает гарантировать возврат из-за рубежа всем россиянам.

МИД РФ предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за рубежа. Предлагается привнести поправки в соответствующее законодательство. Об этом пишут "Ведомости".

Так, например, ведомство планирует обязать эвакуируемых россиян возвращать стоимость затрат на эвакуацию. Сейчас граждан возвращают бесплатно — при условии, что нахождение за границей угрожает их жизни, здоровью или безопасности.

В МИДе считают, что данный принцип снижает эффективность помощи, так как оценки риска, как правило, субъективны. Это показала пандемия коронавируса, во время которой довольно сложно оценить масштабы риска для здоровья россиян. В результате довольно часто сограждане отказываются от эвакуации.

МИД предлагает гарантировать возврат из-за рубежа всем россиянам при условии возврата расходов в бюджет — вместо безвозмездного возвращения на родину при возникновении угрозы жизни.

Ранее мы писали, что в МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии.

Видео: МИД России