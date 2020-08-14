МИД РФ предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за рубежа. Предлагается привнести поправки в соответствующее законодательство. Об этом пишут "Ведомости".
Так, например, ведомство планирует обязать эвакуируемых россиян возвращать стоимость затрат на эвакуацию. Сейчас граждан возвращают бесплатно — при условии, что нахождение за границей угрожает их жизни, здоровью или безопасности.
В МИДе считают, что данный принцип снижает эффективность помощи, так как оценки риска, как правило, субъективны. Это показала пандемия коронавируса, во время которой довольно сложно оценить масштабы риска для здоровья россиян. В результате довольно часто сограждане отказываются от эвакуации.
МИД предлагает гарантировать возврат из-за рубежа всем россиянам при условии возврата расходов в бюджет — вместо безвозмездного возвращения на родину при возникновении угрозы жизни.
Ранее мы писали, что в МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии.
Видео: МИД России
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