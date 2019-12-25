МИД РФ ответил на заявление Германии в ООН по Навальному

Германия проигнорировала три запроса Генпрокуратуры РФ.

Министерство иностранных дел России ответило на заявление главы МИДа Германии Хайко Мааса во время его выступления в ООН по ситуации с политиком Алексеем Навальным. Он призвал РФ расследовать случившееся, а в случае отказа пригрозил санкциями.

Воспринимаем эти публичные измышления как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина. цитата из заявления МИД РФ

Отмечается, что это попытка Германии переложить ответственность за нежелание взаимодействовать с РФ по данному инциденту. Российское ведомство считает, что ФРГ прячется за спины международных союзников и структур.

В МИД РФ подчеркнули, что Германия проигнорировала три запроса Генпрокуратуры РФ о правовом взаимодействии по ситуации с Навальным, о предоставлении доказательств отравления, о совместном расследовании. Также отвергаются предложения об обмене мнениями по линии медицинских объединений.

Ранее МИД РФ заявил о переброске в Нагорный Карабах иностранных наемников.

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