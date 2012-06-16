МИД РФ ответил на высылку российского дипломата из Украины

Россия выразила решительный протест в связи с высылкой старшего дипломата из посольства РФ в Киеве Евгения Черникова.

МИД России назвал высылку старшего дипломата из посольства РФ в Киеве Евгения Черникова " недружественным шагом украинской стороны" и выразил решительный протест в связи с этим событием. В заявлении министерства сказано, что обвинения в адрес российского чиновника голословные и беспочвенные. Черников не совершал действий за рамками дипломатических функций.

Украинская сторона попыталась представить письменную ноту об объявлении персоной нон грата советника посольства РФ как симметричный ответ на устное объявление о нежелательности пребывания на территории РФ консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. В заявлении МИДа отмечается, что ведомство не может рассматривать высылку российского дипломата ответным шагом и оставляет за собой право на симметричные меры.

В МИДе отметили, что украинскому консулу рекомендовали покинуть страну после задержания его за попыткой купить базы данных,

Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах. Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране Заявление МИД РФ

О высылке одного из старших дипломатов посольства России в Киеве стало известно в субботу. Этот шаг стал ответным на объявление МИД РФ о решении выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, которого ФСБ задержало а получением закрытой информации.

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