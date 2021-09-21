МИД РФ осудил попытки Лондона переложить ответственность по делу Скрипалей

В российском ведомстве заявили об отказе Лондона от помощи по расследованию инцидента в Солсбери.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает все попытки Великобритании переложить на российскую сторону ответственность по делу Скрипалей. Об этом она сказала в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что Россия продолжит требовать от британских властей исчерпывающую информацию, которая касается инцидента 2018 года в Солсбери.

Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она добавила, что Москва готова к предметному взаимодействию в данном деле по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов, однако, Лондон, отказывается от помощи.

Напомним, 21 сентября британская полиция сообщила, что ею был установлен третий гражданин РФ, якобы причастный к отравлению Скрипалей. Им является некто генерал ГРУ [сейчас ныне - ГУ Генштаба ВС РФ] Денис Сергеев, который использовал псевдоним Сергей Федотов. По данным полицейских, он отдавал приказы двум другим сотрудникам российского ведомства.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве раскритиковали решение ЕСПЧ по делу Александра Литвиненко.

Видео: МИД РФ

