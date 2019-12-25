МИД РФ: Россия готова направить наблюдателей в Белоруссию на конституционный референдум

Москва ждет соответствующего приглашения от Минска.

Россия готова направить наблюдателей в Белоруссию на конституционный референдум. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По ее словам, специалисты будут отправлены, если Москва получит соответствующее приглашение из Минска. Захарова подчеркнула, что данный референдум является исключительно внутренним делом республики.

В случае получения приглашения от белорусской стороны вопрос о направлении, в частности, наблюдателей, будет решен положительно. Но подчеркну еще раз: пригласить должна белорусская сторона, если сочтет это необходимым. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, проект обновленной Конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря. По словам президента республики Александра Лукашенко, референдум состоится ближе к концу февраля следующего года.

Ранее Лукашенко поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за поддержку кооперации в авиастроении.

Видео: МИД РФ