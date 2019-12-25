МИД: Москве не предоставили доказательств по делу Навального

Она предложила помимо материалов передать и формулу отравляющего вещества.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что России так и не предоставили доказательства по делу Алексея Навального. По её словам, нет фактуры.

Захарова подчеркнула, что материалы нужны для приобщения их к документам доследственной проверки.

И, соответственно, принять все остальные процессуальные меры и шаги. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она предложила помимо материалов передать и формулу отравляющего вещества, которым якобы отравили Навального. По её словам, сейчас все доказательства представляются общественности только в описательном ключе - в том числе и в ОЗХО.

Ранее Захарова опровергла слова Алиева о турецких миротворцах в Карабахе.

Фото: instagram / navalny