МИД Молдавии: нейтральный статус республики не мешает ей укреплять армию

Николай Попеску рассказал о стремлении модернизировать ВС республики за счет помощи от Евросоюза.

Молдавия, несмотря на закрепленный в ее конституции военный нейтралитет, будет повышать возможности своей армии. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Молдова 1" сделал местный министр по внешней политике Николай Попеску. Чиновник заметил, что статус не означает демилитаризацию страны.

Нейтральные государства даже больше, чем союзные государства нуждаются в сильных, современных, функциональных армиях, способных защищать нейтралитет. Николай Попеску, глава МИД Молдавии

Руководство республики рассчитывает на помощь иностранных международных партнеров в вопросе модернизации собственных Вооруженных сил. Сейчас оборона страны, по словам Николая Попеску, находится в запущенном состоянии. Этот процесс длится уже 30 лет, с момента объявления независимости Молдавии, так как власти не вкладывали денежные средства в данную отрасль. С сентября 2021 года ведутся переговоры о включении страны в Европейский фонд мира, который представляет собой программу помощи ЕС для армий государств-партнеров.

Глава МИД Молдавии связал с политикой запрет экспорта фруктов и овощей в РФ.

Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova

