Цинь Ган рассказал об использовании с торговых отношениях с Россией безопасных и надежных валют.

МИД КНР заявил, что международные валюты не должны использоваться Западом в качестве оружия для введения санкций. Об этом в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами, организованной на полях очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей (местного парламента), сделал китайский министр по иностранным делам Цинь Ган. Дипломат подчеркнул, что сейчас речь идет о "синониме травли". Таким образом спикер обсудил вопрос одностороннего санкционного давления.

Что касается вашего вопроса о том, какие валюты должны использоваться в российско-китайской торговле, то ответ прост. Надо использовать те, которые удобны, безопасны и надежны. Международные валюты не могут становиться синонимом травли и угроз. Цинь Ган, глава МИД КНР

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Фото и видео: YouTube / Reuters