Мао Нин рассказала о том, что Вашингтон не соблюдает взятые на себя международные обязательства.

Китай не намерен терпеть американские угрозы из-за обвинений в оказании военной помощи российской стороне. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с местными журналистами в понедельник 27 февраля сделала официальный представитель министерства по иностранным делам КНР Мао Нин. Она прокомментировала вопрос одного из корреспондентов о том, как власти могут оценить участившиеся обвинения Белого дома в адрес Китая относительно поддержки Кремля в оборонном плане.

У США нет ни малейшего права выступать с нападками на китайско-российские отношения. Мы ни в коем случае не намерены терпеть угрозы и давление со стороны. Мао Нин, пресс-секретарь МИД КНР

Чиновница заметила, что Вашингтонрегулярномотправляет Вооруженным силам Украины западное летальное оружие, а также не соблюдают достигнутые международные договоренности с Пекином, занимаясь продажей властям Тайваня своего вооружения. По словам Нин, чиновники из США должны представить миру объяснения по этому поводу.

Макрон планирует посетить Китай в начале апреля.

Фото и видео: Telegram / Ura.Ru