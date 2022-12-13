МИД Финляндии допустил возможность вступления в НАТО без Швеции

Пекка Хаависто рассказал о том, что стороны возьмут "паузу" в контактах с Турцией по вопросу членства в военном альянсе.

Внешнеполитическое ведомство Финляндии допустило возможность вступления в НАТО без Швеции. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами сделал министр по иностранным делам Пекка Хаависто. Он не стал исключать возможности для национальной безопасности страны. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, как власти будут продвигаться в одобрении заявки на членство в Североатлантическом альянсе в одном темпе с соседним государством.

Нужно оценивать ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции в проекте? Пока рано об этом говорить. Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии

Пекка Хаависто считает, что двусторонние переговоры обеих стран с Турцией по вопросу вступления в НАТО нуждаются в паузе на текущий момент. Он призвал продолжить диалог после того, как "атмосфера успокоится" после скандала, связанного с публичным сжиганием Корана в Стокгольме.

В Финляндии считают, что Турция не одобрит ее заявку в НАТО до середины мая.

Фото и видео: www.hs.fi