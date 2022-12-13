Пекка Хаависто рассказал о ситуации после скандала в Стокгольме с сожжением Корана.

В Финляндии считают, что Турция не одобрит ее заявку в НАТО до середины мая. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами сделал министр по иностранным делам Пекка Хаависто. Чиновник отметил, что ранее ратификации документов на вступление северных государств (Швеции и Финляндии) в состав членов Североатлантического альянса ждать не стоит.

Это заявление Эрдогана, безусловно, означает некий перенос сроков. Будет трудно уместить это в промежуток времени до выборов в Турции. После выборов в Турции, безусловно, будет новая ситуация. Это моя собственная оценка.. Пекка Хаависто, глава МИД Турции

В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран около посольства Турции в Стокгольме. Предварительно активист получил разрешение у властей страны на проведение такого мероприятия. Это вызвало скандал. Президент Реджеп тайип Эрдоган отметил, что власти Швеции проявили глубокое неуважение ко всем мусульманам. Политик добавил, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.

США ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО, несмотря на заявления Эрдогана.

Фото и видео: www.hs.fi