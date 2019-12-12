Германия назвала условие для снятия санкций с России

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Европа не получит желаемой безопасности имея мир на условиях Москвы.

Антироссийские санкции отменят после вывода войск с территории Украины. Об этом в интервью газете Bild am Sonntag сообщила глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Европа не получит желаемой безопасности имея мир на условиях Москвы. По её мнению, перемирие может стать первым шагом.

Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска. Анналена Бербок, глава министерства иностранных дел Германии

Напомним, что Запад несколько раз вводил санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Европейские государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Москва ответила введением платы за газ от недружественных стран в рублях. Президент России Владимир Путин утверждал, что отказ от операций в российской валюте станет неисполнением обязательств по договорам.

Ранее мы сообщили, что Украина отключила мобильную связь и интернет в Херсонской области.

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