При этом в библиотеке не стали комментировал личность автора.

В понедельник, 23 декабря, стало известно о том, что библиотека МГУ выкупит книгу убившего аспирантку доцента Соколова. Об этом сообщает "Фонтанка".

В пресс-службе университета отметили, что их интерес носит исключительно научный характер. Личность автора в МГУ отказались комментировать.

"Один из главных принципов закупки литературы — это то, что мы должны купить хотя бы в одном экземпляре все, что может иметь хоть какое-то значение", —сказано в сообщении.

Известно, что выбором изданий для библиотеки МГУ занимается отдел комплектования.

Напоним, что ноября историк Олег Соколов в своём доме в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза. Через два дня он решил избавиться от тела, поэтому он расчленил его и частями выбрасывал в Мойку.

Ранее мы сообщали о том, что следком попросил продлить арест историка Соколова до апреля.

Фото:vk.com/against_tartuffe