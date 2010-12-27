В понедельник, 23 декабря, стало известно о том, что библиотека МГУ выкупит книгу убившего аспирантку доцента Соколова. Об этом сообщает "Фонтанка".
В пресс-службе университета отметили, что их интерес носит исключительно научный характер. Личность автора в МГУ отказались комментировать.
"Один из главных принципов закупки литературы — это то, что мы должны купить хотя бы в одном экземпляре все, что может иметь хоть какое-то значение",
—сказано в сообщении.
Известно, что выбором изданий для библиотеки МГУ занимается отдел комплектования.
Напоним, что ноября историк Олег Соколов в своём доме в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза. Через два дня он решил избавиться от тела, поэтому он расчленил его и частями выбрасывал в Мойку.
Ранее мы сообщали о том, что следком попросил продлить арест историка Соколова до апреля.
Фото:vk.com/against_tartuffe
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