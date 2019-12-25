МФЦ Петербурга снова признаны лучшими в стране

Систему предоставления госуслуг в Сверной столице признали "Лучшей крупной сетью МФЦ", а концепция её развития до 2027 года завоевала победу в номинации "Лучший проект".

Центры государственных услуг "Мои Документы" в Петербурге подтвердили своё первенство на федеральном уровне, завоевав награды престижного конкурса Министерства экономического развития РФ "Лучший МФЦ России". Об успехах рассказала пресс-служба Смольного.

Систему предоставления госуслуг в Сверной столице признали "Лучшей крупной сетью МФЦ", а концепция её развития до 2027 года завоевала победу в номинации "Лучший проект".

Стратегия ориентирована на применение методов математического анализа и искусственного интеллекта для выбора оптимального расположения центров госуслуг. Алгоритмы моделируют расположение офисов с учётом плотности населения, наличия больниц, школ, театров, парков, транспортных развязок, планов строительства жилья и пожеланий самих горожан по услугам и сервисам.

Опыт Петербурга планируют перенять регионы России, распространив лучшие практики по выбору месторасположения МФЦ. Всего в Северной столице действует 70 центров "Мои Документы", где ежедневно трудятся более 4 тыс. профессионалов, оказывая населению необходимую поддержку.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"