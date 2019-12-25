МФЦ Выборга изменят режим работы в майские праздники

С 1 по 9 мая центры будут закрыты.

В период майских выходных многофункциональные центры меняют режим работы во всей Ленобласти, в том числе – в Выборгском районе.

Так, в центрах "Мои Документы" рабочее время сократится на час 30 апреля и 8 мая: услугами можно будет воспользоваться с 9:00 до 20:00. В связи с официальными праздниками, 1 и 9 мая объявлены выходными днями. Со 2 по 7 мая и 10 числа МФЦ будут работать по предварительной записи в стандартном режиме.

Изменения затронут и офисы "МФЦ для бизнеса". С 30 апреля по 8 мая они будут работать с 9:00 до 17:00. Выходные дни для работников центров продлятся с 1 мая по 5 мая и с 9 мая по 11 мая. Обычный режим работы будет осуществляться 2 и 7 мая, а также 12 мая.

Напомним, что в Выборге работает филиал МФЦ на Вокзальной улице, 13 и офис "МФЦ для бизнеса" на улице Димитрова, 4. В Выборгском районе госуслуги также оказываются в Приморске, Рощино и Светогорске.

Чтобы найти ближайший филиал, необходимо посетить официальный сайт МФЦ. Кроме того, уточнить интересующую информацию можно по телефону справочной службы 8-800-500-00-47 и в официальных соцсетях организации.

Отметим, что на время эпидемии коронавируса МФЦ работают исключительно по предварительной записи.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО