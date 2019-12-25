Конкурс "Живая память о войне" пройдет в Рощино

Участники смогут представить работы в трех номинациях.

В Рощино стартовал конкурс к 75-летию Великой Победы "Живая память о войне". Желающие разных возрастов приглашаются к участию. Об этом сообщила пресс-служба МО "Рощинское городское поселение".

Конкурс пройдёт в трех номинациях: рисунок (для детей), художественное слово и вокальное исполнение (для всех возрастов).

Рисунки, видеозаписи с прочтением произведений о войне и историческими песнями необходимо выложить в соцсетях в период с 28 апреля по 9 мая с указанием ФИО, возраста, и хештегом #рощино75.

Победителей выберут в ходе онлайн-голосования, которое пройдет с 11 по 15 мая. Авторов лучших работ ждут дипломы и призы.

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Фото: Pixabay