Конкурс "Живая память о войне" пройдет в Рощино

В Рощино стартовал конкурс к 75-летию Великой Победы "Живая память о войне". Желающие разных возрастов приглашаются к участию. Об этом сообщила пресс-служба МО "Рощинское городское поселение".
Конкурс пройдёт в трех номинациях: рисунок (для детей), художественное слово и вокальное исполнение (для всех возрастов).
Рисунки, видеозаписи с прочтением произведений о войне и историческими песнями необходимо выложить в соцсетях в период с 28 апреля по 9 мая с указанием ФИО, возраста, и хештегом #рощино75.
Победителей выберут в ходе онлайн-голосования, которое пройдет с 11 по 15 мая. Авторов лучших работ ждут дипломы и призы.
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Фото: Pixabay
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