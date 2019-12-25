Мероприятие проведет городская Межпоселенческая библиотека.

В субботу, 25 апреля, в рамках российской акции "Библионочь-2020" стартовал онлайн-марафон #75словПобеды. В нем принимают участие деятели культуры и библиотекари, в том числе – работники Межпоселенческой библиотеки Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В ходе марафона актеры, писатели, журналисты, спортсмены и библиотекари прочли отрывки из военной корреспонденции, писем фронтовиков, любимых книг времен войны. Затем эстафета была подхвачена зрителями.

Для жителей Выборгского района марафон открылся с онлайн-выступления сотрудников Межпоселенческой библиотеки, которое траслировпомь в официальном ВК-сообществе. В частности, строки овремени 1941-1945 г.г. прочитала директор учреждения Ирина Семенова. За два дня в мероприятии приняли участие примерно 400 выборжцев.

Марафон продлится до 9 мая. До этого срока можно присоединиться к акции, выложив соответствующее видео в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники или Instagram с хештегом #75словПобеды, либо #75словПобеды47регион для жителей Ленобласти и #75словПобедыВыборг для жителей Выборгского района. В описании необходимо рассказать, почему прочитанный текст важен для вас и вашей семьи. Наиболее удачные видео попадут на официальную страницу акции "Библионочь-2020".

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге представят онлайн-проект "День в истории".

Фото: Pixabay