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В Выборге представят онлайн-проект "День в истории"
Сегодня, 12:58
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В Выборге представят онлайн-проект "День в истории"

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Мероприятие посвящено годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Культурные учреждения Выборга готовятся к запуску проекта "День в истории", посвященного юбилейному празднованию годовщины Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Онлайн-мероприятия пройдут с 27 апреля по 8 мая. В их подготовке примут участие сразу три выборгские организации: МАУК "Культурно-досуговый центр", МАУК "Центральная городская библиотека А. Аалто" и МБУК "Дом-музей Ленина в Выборге".

Так, в официальном ВК-сообществе культурно-досугового центра каждый день в 17:30 будет публиковаться видеорассказ об одном дне, связанном с временами Великой Отечественной войны. В роликах используются материалы из архивов учреждений-организаторов.

Ранее мы рассказали о том, что светогорских ветеранов награждают юбилейными медалями ко Дню Победы.

Фото: Pixabay 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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