Светогорских ветеранов награждают юбилейными медалями ко Дню Победы

Подарки на дому получили уже 96 человек.

С пятницы, 17 апреля, ветеранам Светогорского городского поселения вручают памятную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г." на дому. Фронтовиков навещают представители местной администрации и Совета депутатов. Об этом сообщила пресс-служба МО.

На данный момент награда дошла до 96 человек. Помимо медалей, ветераны получают подарочные наборы и открытки от региона. Как отмечает представитель Совета депутатов Евгений Игнатьев, "домашний" формат вручения позволяет не только поздравить героев, но и пообщаться с ними. Подобные моменты всегда проходят очень трогательно. Депутат подчеркнул, что забота и любвь к ветеранам всегда должны быть постоянным приоритетом для жителей России.

Кроме того, в церемонии награждения приняла участие глава МО "Светогорское городское поселение":

Вручая юбилейную медаль ветеранам войны нашего муниципального образования, мы отдаем дань глубокого уважения, преклоняемся перед героизмом, мужеством и отвагой людей, защищавших нашу Родину. - отметила Ирина Иванова

Ранее мы рассказали о том, что читатели библиотеки Алавара Аалто присоединятся к акции "Мой герой".

Фото: Пресс-служба МО "Светогорское городское поселение"