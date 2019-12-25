Читатели библиотеки Алавара Аалто присоединятся к акции "Мой герой"

Участники запишут видео с ветеранами и блокадниками.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественный войне библиотека, Алвара Аалто в Выборге проводит онлайн-акцию "Мой Герой". Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Мероприятие будет проходить с 24 апреля по 5 мая. Для участия нужно записать минутный ролик с членом семьи, заставшим военные годы, и разместить работу в официальном ВК-сообществе библиотеки с хештегом #МойГеройВыборг.

Получившейся видеоряд покажут 8 мая в формате онлайн-трансляции.

Ранее мы рассказали о том, что Межпоселенческая библиотека Выборга подготовила мероприятия к 9 мая.

Фото: Pexels