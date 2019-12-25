МФЦ Петербурга смогут обрабатывать до трех тысяч заявок в день

У петербуржцев вновь могут возникнуть трудности с тем, чтобы дозвониться в МФЦ.

МФЦ в Петербурге смогут обрабатывать до 3 тыс. заявок в день после перехода на новое программное обеспечение. Основной этап перехода пройдет с 21 по 27 августа. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Это позволит более эффективно и в полной мере использовать все электронные сервисы, быстрее предоставлять сведения из ЕГРН и увеличить количество ежедневно принимаемых обращений.

На данный момент в городе работают 57 МФЦ и 8 центров оказания услуг для бизнеса. В связи с ограничительными мерами в здание пускаются посетители только в масках и перчатках.

Недавно из-за перехода на новое ПО у петербуржцев возникли трудности с дозвоном в МФЦ по вопросу оформления недвижимости.

Фото: Елена Савельева / VK