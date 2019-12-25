В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что МФЦ Петербурга начали принимать посетителей без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи.
Горожанам напоминают, что они могут получить 367 услуг без предварительной записи. Однако в этот перечень не входит услуга Росреестра по регистрации недвижимости, чтобы её получить необходимо записаться по телефону.
Запись ведется на две недели вперед.
Ранее мы сообщали о том, что за прошедшую неделю в Петербурге собрали 2 300 тонн грязи и мусора.
Фото:Piter.TV
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