Без предварительной записи теперь можно получить 367 услуг.

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что МФЦ Петербурга начали принимать посетителей без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Горожанам напоминают, что они могут получить 367 услуг без предварительной записи. Однако в этот перечень не входит услуга Росреестра по регистрации недвижимости, чтобы её получить необходимо записаться по телефону.

Запись ведется на две недели вперед.

Ранее мы сообщали о том, что за прошедшую неделю в Петербурге собрали 2 300 тонн грязи и мусора.

Фото:Piter.TV