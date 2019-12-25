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За прошедшую неделю в Петербурге собрали 2 300 тонн грязи и мусора
Сегодня, 13:13
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nadezhda_sib

За прошедшую неделю в Петербурге собрали 2 300 тонн грязи и мусора

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Дороги моют с использованием дезинфицирующих средств.

С 27 июля по 2 августа с улиц Петербурга убрали более 2 тонн грязи и мусора. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города.

В понедельник на улицы Петербурга выехали 408 единиц специализированной техники. В уборке участвуют 924 дворника. 

Особенное внимание очистке уделили на выходных. За субботу и воскресенье город избавили от 605 тонн мусора. Для этого понадобилось более 9600 куб.метров воды и 47 литров шампуня. 

С начала введения режима повышенной готовности все дороги Петербурга обрабатывают с применением дезинфицирующих средств. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге в День ВДВ прошел без инцидентов с фонтанами. 

Фото: Piter.TV 

Теги: благоустройство, мусор, очистка дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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