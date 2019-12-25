За прошедшую неделю в Петербурге собрали 2 300 тонн грязи и мусора

Дороги моют с использованием дезинфицирующих средств.

С 27 июля по 2 августа с улиц Петербурга убрали более 2 тонн грязи и мусора. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города.

В понедельник на улицы Петербурга выехали 408 единиц специализированной техники. В уборке участвуют 924 дворника.

Особенное внимание очистке уделили на выходных. За субботу и воскресенье город избавили от 605 тонн мусора. Для этого понадобилось более 9600 куб.метров воды и 47 литров шампуня.

С начала введения режима повышенной готовности все дороги Петербурга обрабатывают с применением дезинфицирующих средств.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге в День ВДВ прошел без инцидентов с фонтанами.

Фото: Piter.TV