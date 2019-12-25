МФЦ Ленобласти возобновят прием с 9 апреля 

Посетителям необходимо оформить предварительную запись.

С четверга, 9 апреля, МФЦ 47-ого региона снова будут принимать граждан, но только по предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Для посетителей будет доступен ограниченый набор социальных услуг. Так, жители смогут оформить внутренний паспорт, регистрацию на недвижимость и получить выплаты по беременности и родам.

Для получения необходимых документов нужно будет записаться на прием повторно. Запись осуществляется на сайте официальном сайте центра или обратившись по телефону конкретного отделения.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти начнут работу 5 новых асфальтобетонных заводов.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области