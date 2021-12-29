МФЦ Ленобласти открылись после новогодних праздников

Жители регионы могут обращаться в центры уже с сегодняшнего дня.

В воскресенье, 9 января, МФЦ Ленинградской области вновь распахнули двери для жителей региона. Во время новогодних праздников центры были недоступны, но сейчас ленинградцы снова могут оформлять там документы. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте МФЦ Ленобласти.

Во всех отделах и филиалах МФЦ Ленобласти сегодня первый рабочий день в 2022 году

Мы вновь открыты для вас, готовы помочь и с нетерпением ждём встречи. горовится в сообщении

Расписание центров можно узнать на официальном сайте.

Ранее стало известно, что юбиляры-долгожители Петербурга получат выплаты.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области