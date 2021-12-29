МФЦ Ленобласти открылись после новогодних праздников

В воскресенье, 9 января, МФЦ Ленинградской области вновь распахнули двери для жителей региона. Во время новогодних праздников центры были недоступны, но сейчас ленинградцы снова могут оформлять там документы. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте МФЦ Ленобласти.
Во всех отделах и филиалах МФЦ Ленобласти сегодня первый рабочий день в 2022 году
Мы вновь открыты для вас, готовы помочь и с нетерпением ждём встречи.
горовится в сообщении
Расписание центров можно узнать на официальном сайте.
Ранее стало известно, что юбиляры-долгожители Петербурга получат выплаты.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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