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МФЦ Ленобласти открылись после новогодних праздников
Сегодня, 14:18
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МФЦ Ленобласти открылись после новогодних праздников

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Жители регионы могут обращаться в центры уже с сегодняшнего дня.

В воскресенье, 9 января, МФЦ Ленинградской области вновь распахнули двери для жителей региона. Во время новогодних праздников центры были недоступны, но сейчас ленинградцы снова могут оформлять там документы. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте МФЦ Ленобласти.

Во всех отделах и филиалах МФЦ Ленобласти сегодня первый рабочий день в 2022 году

Мы вновь открыты для вас, готовы помочь и с нетерпением ждём встречи.

горовится в сообщении

Расписание центров можно узнать на официальном сайте. 

Ранее стало известно, что юбиляры-долгожители Петербурга получат выплаты.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область, мфц ленобласть, новый год, социальные услуги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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