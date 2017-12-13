МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. Поговорим о "Петербургском дневнике" . Особенности издания

"Петербургский дневник", газета, ассоциированная с Правительством города. О том, какие это накладывает обязательства на редакцию, и есть ли у «Дневника» конкуренты, главный редактор газеты Кирилл Смирнов рассказал участникам журналистского клуба "Место встречи – Невский. 70".

Кирилл Смирнов считает, что "Петербургский дневник" от многих СМИ отличает уровень доверия читателя к изданию. Эту составляющую главный редактор планирует развивать и дальше.

Мы действительно имеем бренд, ассоциированный с правительством Санкт-Петербурга. Мы априори понимаем, что, если это городская газета, которая поддерживается Правительством города, то конечно в этой газете горожанин точно узнает информацию, которая достоверна. В сегодняшних реалиях это очень важно. Достоверность обеспечивается разными методами. Так, с октября 2017 года каждый журналист подписывается под своим материалом, это обязательная политика редакции. Мы четко понимаем, что журналист написавший тот или иной материал, он несет за это персональную ответственность. Но при этом это, конечно, нисколько не снимает ответственности с меня, в соответствии с законодательством о СМИ, я точно также отвечаю за контент. Кирилл Смирнов, главный редактор "Петербургский дневник"

Главред также назвал поразмышлял о конкуренции в мире средств массовой информации. Коллеги-соперники есть и у газеты "Петербургский дневник", и у одноименного сайта.

Конкуренты, конечно, есть, и с точки зрения печатных медиа, и особенно с точки зрения электронных, сетевых средств массовой информации, конечно, конкуренция сегодня в Петербурге достаточная. Хоть мы и часто говорим о том, что есть некий кризис в профессии, проблема в индустрии в нашем городе связанной с журналистикой, со средствами массовой информации, все равно достаточно средств массовой информации, особенно связанных с сетью, с интернетом, которые так или иначе имеют свои паблики. И которые не менее популярны сегодня… Конечно, мы не можем не говорить о "Фонтанке", о "Росбалте", об "Интерфаксе". Это тот набор средств массовой информации, который сегодня, конечно, присутствует на рынке и имеет свою аудиторию, которую завоевывали долгие годы. Кирилл Смирнов, главный редактор "Петербургского дневника"

Кроме того, в Петербурге существует газета "Метро", которая распространяется бесплатно. Это делает ее в своем роде конкурентом "Петербургского дневника".