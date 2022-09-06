МЭР: в пяти городах-миллионниках в РФ необходимо создать масштабные парки развлечений

Максим Решетников рассказал о необходимости формирования туристических объектов в регионах.

Российское министерство по экономическому развитию заявил о том, что в пяти городах-миллионниках страны необходимо создать масштабные парки развлечений для привлечения в регионы путешественников. Соответствующее заявление глава профильного ведомства Максим решетников сделал в рамках сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов", проведенной на Восточном экономическом форуме. Чиновник заметил, что в данный проект инвесторы вложат свыше 35 миллиардов рублей в каждый туристический объект при условии применения механизма капитальных грантов.

Это сильные точки притяжения для новых туристов, драйвер для развития определенной территории и смежных отраслей. Бизнес готов обеспечить посещение на уровне не менее 4,5 млн человек в год.. Из 4,5 млн посетителей не менее половины - туристы, из них 30% - новые туристы. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Эксперт призвал наращивать количество мест размещения для туристов. Механизм капитального гранта на строительство отелей считается одним из лучших стимулов бизнес-индустрии для прироста по количеству номеров. Глава МЭР признал, что рост этого фонда за счет грантов небезграничен, поэтому он призывает наращивать сертифицированные гостиничные объекты.

Решетников: доковидные показатели в туристической отрасли РФ будут превышены к 2025 году.

Фото и видео: восточный экономический форум

