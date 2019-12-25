  1. Главная
МЭР прорабатывает предложения ЦБ ограничить маркетплейсам установление скидок
Сегодня, 12:02
lesjasap

МЭР прорабатывает предложения ЦБ ограничить маркетплейсам установление скидок

Ранее Эльвира Набиуллина направила предложения в Минэкономразвития.

Российское министерство по экономическому развитию прорабатывает предложения Центрального банка страны об ограничении возможности маркетплейсов устанавливать скидки на товары. Соответствующими данными с журналистами поделились в пресс-службе профильного ведомства  из федерального правительства. Чиновники объяснили, что важно говорить о внедрении ограничений по реализуемым программам интернет-площадок в комплексном ключе. В МЭР  добавили, что эксперты сейчас занимаются прогнозированием эффектов от воздействий принятых государством мер, оцениваются последствия для продавцов, партнеров цифровых платформ и покупателей.

Письмо Минэкономразвития получено, прорабатывается. Вместе с тем считаем нужным подчеркнуть, что в действующей редакции 289-ФЗ "О платформенной экономике" уже есть возможность на уровне правительства устанавливать необходимые требования к цене товара на платформах.

пресс-служба МЭР

Напомним, что глава финансового регулятора России Эльвира Набиуллина направила письмо в Министерство экономического развития России с предложением ограничить возможность маркетплейсов устанавливать скидки на товары в зависимости от способа оплаты. Также в Центральном банке видят необходимость запретить цифровым площадкам продавать продукты дочерних банков по сведениям от "Коммерсанта". Эксперт указала в документе, что продажа продуктов дочерних банков влечет за собой нечестные преимущества перед остальными участниками внутреннего рынка. 

Ozon раскритиковал идею банков запретить скидки на маркетплейсах.

Фото: YouTube / Банк России

