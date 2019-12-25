Максим Решетников рассказал, каким способом правительство сохраняет рабочие места и поддерживает оплату труда.

МЭР назвало условия для поддержки офшорных компаний. Вопрос депутатам прокомментировал глава Минэкономразвития России Максим Решетников во время своего выступления на правительственном часе в Госдуме 9 февраля. Чиновник уточнил, что офшорные организации с российскими бенефециарами могут получать государственную поддержку. Это должно помочь сохранить трудовую занятость в РФ.

Все наши меры поддержки, - это, как правило, субсидирование процентных ставок, - они привязаны к сокращению занятости. И в том случае, если у нас вдруг все-таки структура компании так организована, что собственники зарегистрированы в офшорах, но компания является крупным работодателем, - мы абсолютно сознательно на вот это время пошли на то, чтобы таким компаниям тоже помочь при условии, что они сохраняют рабочие места Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Эксперт напомнил, что окончательная цель правительственных программ поддержки - поддержание занятости и оплаты труда граждан. Он отметил, что в данном случае кабмин помогает не собственникам компаний, а работникам предприятий, а также поддерживает их заработные платы.

Глава Минэкономразвития считает госрегулирование цен на широкий круг товаров опасным.