МЧС: землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Байкала

Информации о пострадавших нет.

Сегодня, 7 мая, в акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Республике Бурятия.

Толчки заметили в семи муниципальных образованиях Бурятии. Эпицентр землетрясения находился в 22 километрах от села Оймур. Добавим, что объект является населенным. Энергетический класс составил 12.

Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere