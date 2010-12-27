МЧС: во вторник в Петербурге будет тепло 

Город прогреется до +22 градусов.

Во вторник, 27 августа, в городе на Неве ожидается ясная погода без осадков. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по Петербургу.

Как отмечают синоптики, в ночь на 26 в Северной столице все же будет лить дождь. Однако, днем в Петербурге будет ясно. Город прогреется до +22 градусов. Ветер будет дуть северо-западный до 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы сообщали о том, что на участке от "Скандинавии" до КАД закроют движение в обоих направлениях.

Фото:pixabay