МЧС: во вторник Петербург прогреется до +12 градусов

Осадков не предвидится.

Во вторник, 22 октября. в Северную столицу вновь придет тепло. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В городе ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью будет дуть с западных направлений до 2-7 м/с, а днем юго-западный до 7-12 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов тепла. Однако, днем город прогреется до +12 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили об активности диких кабанов.

Фото:pixabay