МЧС: во Владивостоке загорелся склад на площади более 1 тысячи кв. метров

Огонь удалось локализовать.

Во Владивостоке загорелся склад на площади более 1 тысячи квадратных метров. Об этом журналистам рассказали региональные представители экстренного ведомства. Инцидент зафиксирован вечером 17 декабря по местному времени. В пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 13:30 по московскому времени. В ликвидации пламени задействованы 12 единиц специальной техники и 42 человека из личного состава профильного ведомства. на текущий момент огонь удалось локализовать на территории в две тысячи квадратных метров. По предварительным сведениям, никто не погиб и не пострадал. Тушение пожара продолжается.

Поступило сообщение о возгорании здания склада на улице Карьерной во Владивостоке. <...> На данный момент площадь пожара составляет около 1,1 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что городская улица Карьерная располагается в нежилом районе, на ней расположены торговые и складские объекты.

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Фото и видео: Telegram / SHOT, Mash