В Невском районе полыхал автомобиль Hyundai

Сведения о пострадавших не поступали.

Сегодня днем, 17 декабря, в Невском районе произошел пожар. На улице Ткачей у дома № 11 вспыхнула машина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила от свидетелей в 14:47. Спасать от огня автомобиль отправились 10 пожарных и две спецмашины. Они ликвидировали пламя за 35 минут.

В автомобиле марки "Hyundai" выгорел моторный отсек. Сведения о пострадавших не поступали.

Устанавливается причина случившегося. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv