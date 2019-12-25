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В Невском районе полыхал автомобиль Hyundai
Сегодня, 15:26
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В Невском районе полыхал автомобиль Hyundai

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Сведения о пострадавших не поступали.

Сегодня днем, 17 декабря, в Невском районе произошел пожар. На улице Ткачей у дома № 11 вспыхнула машина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила от свидетелей в 14:47. Спасать от огня автомобиль отправились 10 пожарных и две спецмашины. Они ликвидировали пламя за 35 минут.

В автомобиле марки "Hyundai" выгорел моторный отсек. Сведения о пострадавших не поступали.

Устанавливается причина случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в компании "Пассажиравтотранс" прокомментировали ситуацию с автобусом, который врезался в столб.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобиль hyundai, горит машина, пожарные, улица ткачей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, ДТП,

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