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МЧС: в пятницу в Петербурге ожидается снегопад и гололедица
Сегодня, 16:15
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IRINA_CHALKINA

МЧС: в пятницу в Петербурге ожидается снегопад и гололедица

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Днём город прогреется до +3 градусов.

В пятницу, 1 ноября, в Северной столице ожидается снегопад, дождь и гололедица. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. 

Ночью температура опустится до 0 градусов. Будет дуть северо-западный ветер до 6-11 м/с. Также ожидаются кратковременные дожди. Днем город прогреется до +3 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо повышаться.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах: соблюдать скоростной режим, правила ПДД, переобуться на зимнюю резину. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургские коммунальщики стригут заснеженный газон.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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