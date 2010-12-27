МЧС: в пятницу в Петербурге ожидаются кратковременные дожди 

Днем город прогреется до 24 градусов тепла.

В пятницу, 30 августа, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по городу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", утром и днем местами на Петербург обрушится кратковременный дождь. Однако, во второй половине дня город прогреется до 24 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем мало меняться.

Ранее мы сообщали о том, что в сентябре в Петербург придет "бабье лето".

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