МЧС: в конце рабочей недели на Ленобласть обрушатся грозы 

Горожан просят по возможности не выходить из дома.

В пятницу, 30 августа, в Ленинградской области ожидаются сильные грозы. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по области.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", непогода жителей ленобласти настигнет днем. В ведомстве отметили, что из-за гроз повышается вероятность ДТП, возникновения происшествий на акваториях Ленинградской области, авиапроисшествий, изменения в расписании воздушных судов и замыканий на ЛЭП.

Горожан просят по возможности не выходить из дома, не открывать окна во избежание сквозняка, не топите печи, потому что выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью. Кроме того, не прячьтаться под высокие деревья.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга намерены "разрисовать" детские поликлиники.

Фото:pixabay